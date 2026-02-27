北海道旭川市で2歳の女の子が意識のない状態で倒れているのが見つかりました。女の子が倒れていたのは、旭川市の片側1車線の市道です。27日午後6時前、女の子の母親から「娘が車にはねられたかもしれない」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、女の子は外傷があり、搬送時意識のない状態だったということです。警察は、女の子が車にひかれた可能性があるとみて捜査しています。