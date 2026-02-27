欧州サッカー連盟(UEFA)は27日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)決勝トーナメントの組合せ抽選会を実施した。MF鎌田大地を擁するクリスタル・パレス(イングランド)はラウンド16でAEKラルナカ(キプロス)と激突。DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZ(オランダ)はスパルタ・プラハ(チェコ)と1回戦で対戦することが決まった。MF佐野海舟とMF川崎颯太が所属するマインツはシグマ・オロモウツ(チェコ)と対戦する。※左が第1