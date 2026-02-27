バイエルンDF伊藤洋輝が太ももの筋断裂により、2週間から3週間ほど離脱する見込みだと明らかになった。『スカイ・スポーツ・ドイツ』が伝えている。伊藤は昨年11月に8か月ぶりに戦線復帰し、以降はブンデスリーガで10試合1得点を記録している。しかし地元紙の報道によると、26日のトレーニングで筋肉系のトラブルに見舞われて練習から離脱。27日に検査を行うことが報じられていた。そうしたなかで『スカイ・スポーツ・ドイ