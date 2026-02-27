[2.27 J1百年構想EAST第4節 町田 2-1千葉 Gスタ]ゴールラッシュが止まらない。FC町田ゼルビアは前半5分、右サイドからMF林幸多郎がロングスローを入れると、混戦から抜けたボールを受けたのはMF相馬勇紀。相手を背負いながら左足シュートを突き刺し、先制点となる今大会3ゴール目を沈めた。こぼれ球に反応しながら相手のMFイサカ・ゼインを背中で制しつつ、、相手にタイミングを読ませないよう、左足の鋭い一振りでDF高橋壱晟