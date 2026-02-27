ニデックのロゴモーター大手ニデックは27日、不適切会計問題を調査している第三者委員会から一定の原因分析をした報告書を受け取ったと発表した。調査は継続しており、最終的な影響額の算定結果などは改めて報告書を受領する予定。今回の報告書の内容は後日公表するとしている。ニデックでは、グループ内で不適切な会計処理の疑いが複数見つかり、昨年9月に第三者委を設置した。10月には東京証券取引所がニデック株を特別注意