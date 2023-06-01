イベントで握手するソフトバンクグループの孫正義会長兼社長（左）とオープンAIのサム・アルトマンCEO＝2025年2月、東京都内ソフトバンクグループ（SBG）は27日、生成人工知能（AI）「チャットGPT」を手がける米新興企業オープンAIに対し、300億ドル（約4兆7千億円）を追加出資すると発表した。出資比率は約11％から13％程度に上がる。オープンAIは同日、米IT大手アマゾングループから500億ドル、米半導体大手エヌビディアから