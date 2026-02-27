【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始 ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、Nintendo Switch/スマートフォン向けタイトル「Pokémon Champions」の配信日を発表した。Nintendo Switch版が4月、スマートフォン版が今夏配信を予定している。 本作はこれまでの「ポケットモンスター」シリーズ同様のポケモ