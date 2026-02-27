ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋野球日本代表「侍ジャパン」は27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に臨み、5-3で勝利した。7回に左前適時打で追加点をもたらしたサポートメンバーの山本大斗（ロッテ）は、メジャー組の衝撃を明かした。山本は6回の守備から途中出場。4-2の7回2死一、二塁で迎えた打席で、中日の6番手・松木平が投じたチェンジアップを左翼線へ運んだ。この間に、二塁走者の湯浅が生還し、貴重