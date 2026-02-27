サッカードイツ１部の名門バイエルンは２７日、日本代表ＤＦ伊藤洋輝が右太もも裏を痛めて、当面の間、離脱をすると発表した。伊藤は右中足骨骨折から復帰を果たして、今季はここまでリーグ戦１０試合、欧州ＣＬ３試合に出場している。スカイスポーツ・ドイツ版によれば２〜３週間の離脱と報じている。森保ジャパンでは負傷者が続出しており、ＭＦ遠藤航（リバプール）、ＭＦ南野拓実（モナコ）、ＭＦ久保建英らが離脱している