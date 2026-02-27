Globixから、長時間乗車時のお尻の痛みを大幅に軽減する新構造サドルが発売予定！坐骨への集中的な体圧を広い範囲に分散させる設計で、通勤・通学からサイクリングまでを快適にサポートします。2026年2月25日に発表された、自転車ユーザー注目の新製品です。 Globix「新構造サドル」 所在地：栃木県さくら市きぬの里Globixは、栃木県さくら市きぬの里を拠点に自転車関連製品の開発・販売を手がけるブ