◇アジア男子ゴルフツアーニュージーランド・オープン第2日（2026年2月27日ニュージーランドミルブルックリゾート・コロネットC＝6936ヤード、リマーカブルC＝6784ヤード、いずれもパー71）第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、日没サスペンデッドとなった。順位は全て暫定。昨年の日本オープン覇者・片岡尚之（28＝ACN）が17ホールを終えて5つ伸ばし、通算8アンダーで日本勢最高の10位につけた。清水大成（27