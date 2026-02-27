故障者が続いている投手陣にとって、光明となった。侍ジャパンは２７日の中日との強化試合（バンテリン）で、種市篤暉投手（２７＝ロッテ）が中継ぎ登板。宮崎合宿以降、初の試合形式の登板で１回を打者３人でピシャリ。無失点に抑えてみせた。この日は４回２番手からマウンドへ。全１１球のうち直球は６球全て１５０キロ以上を計測し、宝刀のフォークボールも相手の４番・細川から空振り三振を奪うなど、持ち味を存分に発揮し