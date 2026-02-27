先発左腕の宮城大弥投手（２４）が２７日の中日との強化試合（バンテリンドーム）で３回を５５球投げて１安打無失点の好投を見せた。「いい感じで投げれている。状態はよかったかなと思う。四球が課題」と振り返った。最速１５２キロの速球と８０キロ台のスローカーブで打者を揺さぶる持ち味を発揮。前回２２日のソフトバンク戦に続いて好調をキープし、本番では?第２先発?の役割も期待されている。この日からドジャース・大