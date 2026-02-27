ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）は２７日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩに３００億ドル（約４兆７０００億円）を追加出資すると発表した。累計出資額は６４６億ドル（約１０兆円）、持ち分比率は約１３％となる見込みだ。傘下の投資ファンドを通じ、４〜１０月に３回に分けて１００億ドルずつ出資する。資金は金融機関からの借入金などでまかなう。オープンＡＩは２７日、３社