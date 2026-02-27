◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合中日3―5侍ジャパン（2026年2月27日バンテリンD）中日・井上一樹監督（54）が侍ジャパンとの壮行試合を振り返り、9回2死一、二塁の場面で緊急登板した高橋宏斗投手（23）について言及した。5―2の9回から登板した守護神候補の大勢が、2死一、二塁の場面で右足をつったことにより降板。登板予定のなかった高橋が緊急登板した。最初の打者・石川昂に中前適時打を許したが、続く