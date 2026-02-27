ボートレース大村の「ＲＳ第４戦スカパー！・ＪＬＣ杯オール進入固定」は２７日、予選２日目が行われた。佐野優都（１９＝徳島）は３Ｒ、５コースからて鮮やかなまくり差しを決め１着。だが後半１１Ｒは、６コースから最内突いて浮上を狙うも５着に終わった。それでも「伸び寄りで全体的に中堅上位くらい。重くて乗りづらさはあるけど、出口で進んでいる」と感触は上々だ。１１月以降の勝率はここまで４・７２と、２０