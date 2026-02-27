元Ｋ−１世界３階級制覇王者の武尊（３４）が、４月２９日に有明アリーナで開催される「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ．１」で元ＯＮＥフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（２８＝タイ）との引退試合に臨むことが２７日に正式決定した。かねて武尊が引退試合の相手にロッタンを指名しており、ＯＮＥのチャトリ・シットヨートンＣＥＯも同大会で２人の試合を実現させたい意向を示していた。そしてこの日、ＯＮＥの公式