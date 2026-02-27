ボートレース住之江の「ＢＴＳ大和ごせ１２周年記念トランスワードトロフィー」は２７日、準優勝戦が行われた。近江翔吾（３３＝香川）は１０Ｒ、２コースから２着に入り優出を決めた。「直線は普通。回った後はいい」と舟足は悪くない。近況は１月桐生で優勝したが、その後のＧ?鳴門地区選（途中帰郷）→芦屋は４日目フライングとリズムダウン。２０２６年後期に適用される勝率も２７日終了時点で６・１０とＡ１級キープへ