ボートレース蒲郡の「愛知バス杯争奪ＡＢＣツアーカップ」は２８日に開幕する。今節は７日間のロングシリーズで予選は４日間。まずは準優進出戦に勝ち上がるベスト２４入りを巡って熱戦の火ぶたが切られる。杉山正樹（４６＝愛知）が手にした１９号機は２連率３３％。「ペラは見ずにそのまま乗った。スタート特訓で他の４人とは変わらなかったけど、北野輝季に相当出られた」と苦笑いする。「実は今節が始まる前に後輩の佐藤