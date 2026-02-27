侍ジャパンの救援陣に、またアクシデントだ。中日との強化試合（２７日、バンテリン）で９回５番手で登板した大勢投手（２６＝巨人）が二死一塁から中日の打者・ブライト健太に左前打を喫した後、右足を気にする仕草を見せ、トレーナーがマウンドへ。井端弘和監督（５０）も状況を察し、急遽その後を６番手で高橋宏斗投手（２３＝中日）がマウンドに上がり、試合を終わらせた。試合後の井端監督は「ちょっとつったという感じ