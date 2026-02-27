中日・井上一樹監督（５４）が侍ジャパンメンバーの大谷翔平（３１＝ドジャース）のフリー打撃に衝撃を受けた。大谷は２７日の中日戦（バンテリン）で、試合前のフリー打撃に登場。２８スイング中１１発の柵越えを披露し、ドーム中の視線は豪快なスイングにくぎ付けとなった。中日ナインと一緒に大谷のフリー打撃を見ていた井上監督は「すごい振りだなっていう。日本の宝とかいうけど、ある意味、世界にあんな選手はいない」