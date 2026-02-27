◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンＤ）中日の柳裕也投手が、死球を与えた侍ジャパン・牧に謝罪した。初回１死一塁。３番・牧への初球だった。１４０キロのシュートが背中に直撃。一瞬、天を仰ぐと、すぐさま帽子をとって牧に歩み寄り、頭を下げた。その直後、４番・佐藤輝に変化球を右翼スタンド中段に運ばれて、先制３ランを被弾した。ベンチ裏で、牧に直接謝罪したようで「当てて