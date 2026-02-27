国内男子プロゴルフツアーの前澤杯（4月23〜26日、千葉・MZGC）の広報事務局は27日、青木瀬令奈（33＝リシャール・ミル）、清本美波（20＝ジェイテクト）、横山翔亜（22＝フリー）の女子3選手と、男子シニアの横田真一（54＝ELPA）が主催者推薦で出場すると発表した。実業家の前澤友作氏が発案した同大会は昨年4月に第1回大会が開催され、菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）、寺西飛香留（25＝フリー）の女子2選手が出