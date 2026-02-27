ミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子で銅メダルを獲得した中井亜美が、２７日放送の「ひるおび」に生出演した。中井がフリー演技後に見せたハートを作るパフォーマンスについて、ハートの種類が３か４かで、出演陣が激論。最終的に本人が答えを明かした。蓮見孝之アナウンサーが、「ハートポーズって皆さん３種類とおっしゃってるんですけど、よく見ると、大きいのと小さいのと中くらいのと、最後にもやってますよね？４です