◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合中日3―5侍ジャパン（2026年2月27日バンテリンD）中日・井上一樹監督（54）が侍ジャパンとの壮行試合を振り返り、収穫を口にした。3万6727観衆が詰めかけた一戦。「名古屋に、これだけのフィーバーがね、大谷選手のおかげだと思うんですけども、バンテリンがこんなに盛り上がるっていう試合を体験させることができたっていうことはすごくありがたいなと思います」と選手にと