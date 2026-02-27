金杉憲治駐中国大使は北京で開かれたレセプションで、日中関係について「意思疎通を決して途絶えさせないことが大切だ」と述べ、対話の重要性を訴えました。金杉大使は27日、北京の日本大使館で開かれた天皇誕生日祝賀レセプションでのスピーチで、「日中関係は何度か冬が訪れたが、必ず氷が割れる日がやってきた」と強調。「その日が訪れるまで意思疎通を決して途絶えさせないことが大切だ」と訴えました。そのうえで「日中両国に