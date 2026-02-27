【ワシントン共同】米労働省が27日発表した1月の卸売物価指数は、前年同月より2.9％上昇した。伸び率は昨年12月の改定値3.0％から縮小し、市場予想の2.6％程度を上回った。モノが1.6％、サービスは3.4％上がった。食品は1.2％、エネルギーは4.4％それぞれ下がった。変動が激しい食品とエネルギーを全体から除いたコア指数は3.6％の上昇で、市場予想の3.0％程度を大きく上回った。卸売物価指数の前月比（季節調整済み）は0.5