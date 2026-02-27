◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日バンテリンD）能力の高さを存分に見せつけた。4回から2番手として登板した種市篤暉投手（27）が1回を無安打無得点。自己最速の156キロを計測するなど、万全の仕上がりぶりを示した。井端監督も「1球目からマックスでいけるというところがすごかったなと思いますし、彼の特徴のフォークがインコース、アウトコースへスライド気味に落ちたり