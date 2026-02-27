メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の中学校の女子トイレにカメラを設置し盗撮したなどの罪に問われている部活動の外部顧問の職員が懲戒免職となりました。 27日付で懲戒免職となったのは、名古屋市の会計年度任用職員で市立中学校の吹奏楽部の外部顧問を務めていた加藤謙吾被告（26）です。 市の教育委員会によりますと、加藤被告は去年、勤務していた昭和区にある中学校の女子トイレの個室に小型カメラを設置し、