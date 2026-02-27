◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が中日との壮行試合初戦を総括した。先発の宮城が３回５５球で１安打無失点の好投を見せれば、種市が最速１５６キロの直球とフォークを武器に１回完全投球を披露。本番の第２先発候補がそろって収穫のある内容となった。「投手は２