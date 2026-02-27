◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンの先発、オリックス・宮城大弥投手（２４）は３回５５球を投げて１安打１四球、３奪三振、無失点の好投。最速１５２キロの直球に８３キロのスローカーブを織り交ぜて翻弄（ほんろう）し、順調な調整をアピールした。ＷＢＣでは第２先発を任される可能性が高く、「いい感じで投げられてよかったと思います。状態的にもよかっ