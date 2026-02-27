出光興産のロゴ石油元売り大手の出光興産が2030年までに石油精製能力を日量30万バレル削減する目標を撤回する方針を固めたことが27日、関係者への取材で分かった。国内製油所の一段の閉鎖を想定していたが、電気自動車（EV）の普及が予想より遅れるなど、脱炭素化の動きが後退していることを踏まえる。3月に公表予定の新たな中期経営計画で詳細を示す予定だ。出光は22年に中期経営計画で30年までの見通しを示していた。再生可