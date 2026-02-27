「理想の祖父」――そう信じて疑わないのは、どうやらお義父さん本人だけのようです。孫の食事から教育方針まで、自分のルールを正論で押し付ける姿は、もはや教育ではなく支配そのもの。家族の調和を守るために飲み込んできた言葉が、もう心の限界を超えようとしていました。私たちが最後に選んだ、後戻りできない決断とは――。＞＞ 【まんが】理想にこだわる義父(ウーマンエキサイト編集部)