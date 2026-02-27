違法賭博に関与したとしてNBAから永久追放処分を受けた元NBA選手のジョンテイ・ポーターが、3月にアメリカの独立リーグ「USBL（United States Basketball League）」のチームで復帰する模様。現地メディア『The Athletic』が報じている。 報道によれば、ポーターはUSBLのシアトル・スーパーホークスに加入するようだ。USBLは、1985年に始動し2008年まで24年間活動し