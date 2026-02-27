バイエルンは27日、日本代表DF伊藤洋輝が検査の結果、右ハムストリング肉離れのケガを負ったことを発表した。現在26歳の伊藤は、昨年3月に右足中足骨を骨折し長期離脱を余儀なくされたが、リハビリを経て同11月に復帰。今シーズンはここまで公式戦15試合に出場していた。そんななかドイツ紙『Frankfurter Rundschau』は26日に「伊藤とキム・ミンジェは木曜日（26日）の練習を離脱した」と報道。伊藤は筋肉系のトラブルを抱えて