2026年2月26日、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開日と特報映像が解禁となり、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（通称・ちいかわ）」はナガノ氏が描くウェブ漫画シリーズ。20年に連載が開始されると、小さくてかわいいキャラクターたちとシリアスな世界観のギャップが人気を博した。22年4月からは朝の情報番組「めざましテレビ」内でテレビアニメが放送されている。そんな同