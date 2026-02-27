◇柔道グランドスラム・タシケント大会第1日（2026年2月27日ウズベキスタン・タシケント）柔道グランドスラム（GS）タシケント大会が開幕し、1日目は男女計5階級が行われた。日本勢は計7人が出場し、男子66キロ級で五輪2連覇王者の阿部一二三（28＝パーク24）が優勝を果たした。1回戦はイスラエルの選手と対戦し、小外刈りで技ありのポイントを取ってから得意の袖釣り込み腰で豪快な一本勝ち。続く2回戦もジョージアの選手