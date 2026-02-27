◇明治安田J1百年構想リーグ神戸2―1福岡（2026年2月27日ノエスタ）神戸DF山田海斗（19）がリーグ初スタメンで公式戦3試合ぶりの白星に貢献した。DF山川哲史が出場停止、DF岩波拓也も負傷離脱中でセンターバックの一角としてフル出場。後半34分にはCKからヘディングで合わせるなど高さを生かしたプレーも見せ、守備でも1失点に抑えた。ミヒャエル・スキッベ監督は「ディフェンダーの抜擢は攻撃の選手以上に難しい。