【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比04銭円高ドル安の1ドル＝156円05〜15銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1787〜97ドル、184円05〜15銭。目立った取引材料に乏しい中、持ち高調整でドルを売って円を買う動きがやや優勢だった。