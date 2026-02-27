落書きされたチャーチル元英首相の像＝27日、ロンドン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英ロンドン警視庁は27日、市中心部にあるチャーチル元首相の像に落書きをした疑いで、38歳の男を逮捕したと発表した。英メディアによると「シオニスト（イスラエル）の戦争犯罪」「パレスチナに自由を」と赤いスプレーで書かれていた。イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃などに対する非難とみられる。オランダの親パレスチナ