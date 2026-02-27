◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日バンテリンD）能力の高さを存分に見せつけた。4回から2番手として登板した種市篤暉投手（27）が1回を無安打無得点。自己最速の156キロを計測するなど、万全の仕上がりぶりを示した。先発・宮城の後を受けてマウンドに上がった右腕。先頭の上林を154キロ直球で二ゴロに仕留めると、続く細川はスプリットで空振り三振。ボスラーを自己最速の1