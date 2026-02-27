２４日に閉店したダイエー上溝店＝２４日、相模原市中央区総合スーパーのダイエーが首都圏の店舗運営から撤退し、３月１日付でイオンの新会社に統合される。県内１９店舗のうち１７店が食品特化型に転換して存続し、２店は２月末までに閉店した。創業地の近畿圏も含めてダイエーの屋号は消滅し、「フードスタイル」に一新される。消費動向の変化と専門店の台頭で、かつての「小売りの優等生」が岐路に立っている。２４日夕、ダ