侍ジャパンに合流した大谷翔平（３１＝ドジャース）が２７日、５―３で勝利した中日との壮行試合（バンテリン）終了直後、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。侍ロッカーの動画を投稿した。大谷はロッカーで右手をせわしなく動かしながら熱弁する牧秀悟内野手（２７＝ＤｅＮＡ）の様子をズーム撮影。気が付いた牧がロッカーの陰に隠れようとしても、構わず撮影を続けた。根負けしたのか、牧も最後は笑顔で応じた。試合