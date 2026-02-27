◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節町田２―１千葉（２７日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで千葉に２―１で勝利した。＊＊＊開幕から好調な背番号７がこの試合も魅せた。前半５分、ＦＷ相馬勇紀は右サイドからのＭＦ林幸多郎のロングスローをファーサイドで受けると、相手選手を背負いながら左足で振り抜いた。相手ＧＫは一歩も動けず、ネットの中に吸い込まれた。２日前に２９歳になったばかりのアタッ