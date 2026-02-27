◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月27日バンテリンドーム）侍ジャパンは27日、壮行試合で中日と対戦し、5−3で勝利。試合前には前日に合流したドジャース・大谷翔平投手（31）が合流後初のフリー打撃を行い、28スイング11発の規格外の打撃を披露した。大谷とレッドソックス・吉田正尚外野手、カブス・鈴木誠也外野手の3選手を相手に打撃投手を務めたのは亀井善行外野守備・走塁コー