読売巨人軍は２７日、稲城市の「ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）」周辺７市の広報大使などに、若手と女子チームの１２選手が就任すると発表した。任期は３月１日から来年２月末までの１年間。選手たちは野球を身近で楽しむ環境作りに尽力する。７市は稲城、府中、調布、多摩、狛江、日野、立川市で、いずれも巨人軍と地域連携協定を結んでおり、就任選手は年度ごとに選任する。Ｇタウンの地元・稲城市ＰＲサポータ