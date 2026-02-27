掲げられた中国国旗（左）と米国国旗＝2025年12月、北京【ワシントン共同】米国際貿易委員会（ITC）は26日、各国・地域への最恵国待遇の関税率について、中国への適用を撤回した際の米経済の影響を調査すると発表した。撤回した場合、中国への基本的な関税率が引き上げられることになる。調査は、撤回措置の実行に直結するわけではない。最恵国待遇は、ある国に与えた最も有利な条件を他の国にも適用する措置。米国が中国に課