タレントで実業家の川崎希（38）が27日、自身のインスタグラムを更新。息子と娘のための“夕方のお弁当”を披露した。川崎は「習い事が増えてきた、お2人ちゃん用に夕方のお弁当もはじめたよ」とお弁当を披露。「習い事前後は腹ペコな2人だから昼過ぎに一旦お弁当作りに帰ってお弁当持参で習い事へ」とつづった。また夕方のお弁当については「彩りが難しくて茶色ばかりになったりみどりばかりになったり、、、」と悩ましいよ