■強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」侍ジャパン 5ー3 中日（27日バンテリンドーム）中日は侍ジャパンとの強化試合第1戦は、3ー5で敗戦。前回の23年WBCでの強化試合第1戦は打線が10安打を記録するなど7ー2で勝利したが、翌日の第2戦は1ー4で侍ジャパンに敗れていた。試合は初回に柳が1死から四死球で招いた一、二塁から4番・佐藤（阪神）に右翼スタンド中段へ特大3ランを浴び先制を許す。さらに2回には2死