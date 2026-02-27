「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）地上波でゴールデンタイムに放送されたことで、日本のファンからはピッチクロックへの賛否両論の声があがり、トレンド入りした。今大会はＷＢＣ史上初めてピッチクロックが導入されており、打者は打席に入るまで時間が３０秒と設定されている。投手は走者がいない場合は１５秒、走者がいる場面は１８秒の投球間と決められて